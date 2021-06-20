Advertisements

شركات الطيران تكثف الضغط على بريطانيا لتخفيف قواعد السفر

الأحد 20/يونيو/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
تخطط شركات الطيران وشركات العطلات البريطانية لـ "يوم عمل" يوم الأربعاء لتكثيف الضغط على الحكومة لتخفيف قيود السفر، مع اقتراب بداية ذروة موسم الصيف.

تسعى شركات السفر، التي امتدت مواردها المالية إلى نقطة الانهيار خلال الوباء، إلى تفادي خسارة صيف آخر أمام كوفيد -19. ولكن مع استمرار متطلبات الحجر الصحي الصارمة في بريطانيا، يبدو الأمر الآن مرجحًا. ومع اقتراب حلول شهر يوليو، أطلقت أكبر شركة طيران في أوروبا Ryanair (RYA.I) ومجموعة مطارات مانشستر يوم الخميس إجراءات قانونية لمحاولة حث الحكومة على تخفيف القواعد قبل بدء الموسم الأكثر ربحية في الصناعة.

وقد تضررت صناعة الطيران البريطانية من الوباء أكثر من نظيراتها الأوروبية، وفقًا لبيانات نشرتها نقابة الطيارين BALPA يوم الأحد. وأظهر ذلك انخفاض عدد الوافدين والمغادرين يوميًا إلى المملكة المتحدة بنسبة 73٪ في المتوسط اليومي في وقت سابق من هذا الشهر مقارنة بما قبل الوباء، وهو أكبر انخفاض في أوروبا. وانخفضت أسعار إسبانيا واليونان وفرنسا بنسبة أقل من 60٪.

كما تأثرت مطارات المملكة المتحدة بشدة، حيث انخفضت حركة المرور من وإلى ثاني أكثر مطارات لندن ازدحامًا جاتويك بنسبة 92٪، وفقًا للبيانات. تم بالفعل فقدان أكثر من 45000 وظيفة في الطيران البريطاني، وتشير التقديرات إلى أن 860.000 وظيفة في مجال الطيران والسفر والسياحة يتم دعمها فقط من خلال مخططات الإجازة الحكومية. ومن المقرر أن يجتمع الطيارون وطاقم الطائرة ووكلاء السفر في وستمنستر، وسط لندن، وفي المطارات في جميع أنحاء بريطانيا في محاولة لحشد الدعم يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قواعد السفر بريطانيا و استراليا

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يوم

أنشيلوتي يطلب التعاقد مع رودريجيز

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعات

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الحفيظ: وافقنا على اللعب أمام الترجي بعد الموافقة على شرط الخطيب.. ولم نحسم التأهل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 9 ساعات

رضا عبد العال يوجه رسالة نارية إلى لاعبي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 16 ساعة

النادي الأهلي يتطلع لحسم صفقة القرن في ظل وجود اللاعب بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزير التعليم لطلبة الثانوية بشأن الامتحانات

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

بريطانيا ترفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية الليلية

مطار جاتويك البريطاني يوقف مجددا الرحلات بعد الاشتباه بطائرة دون طيار

بريطانيا.. وقف حركة الطيران بمطار جاتويك بسبب طائرة مسيرة

شركة الخطوط الجوية النرويجية تطلب تمديد أجل استحقاق السندات

الخطوط الجوية البريطانية تلغي 1700 رحلة تزامناً مع إضراب الطيارين

" إيزي جيت " تستأنف رحلاتها الجوية بمزيد من التدابير الوقائية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 م

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

01:20 ص

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

النادي الأهلي يتطلع لحسم صفقة القرن في ظل وجود اللاعب بالقاهرة

07:40 ص

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

11:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة