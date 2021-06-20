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شركات الطيران تكثف الضغط على بريطانيا لتخفيف قواعد السفر
الأحد 20/يونيو/2021 - 08:20 ص
منار طارق
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تخطط شركات الطيران وشركات العطلات البريطانية لـ "يوم عمل" يوم الأربعاء لتكثيف الضغط على الحكومة لتخفيف قيود السفر، مع اقتراب بداية ذروة موسم الصيف.
تسعى شركات السفر، التي امتدت مواردها المالية إلى نقطة الانهيار خلال الوباء، إلى تفادي خسارة صيف آخر أمام كوفيد -19. ولكن مع استمرار متطلبات الحجر الصحي الصارمة في بريطانيا، يبدو الأمر الآن مرجحًا. ومع اقتراب حلول شهر يوليو، أطلقت أكبر شركة طيران في أوروبا Ryanair (RYA.I) ومجموعة مطارات مانشستر يوم الخميس إجراءات قانونية لمحاولة حث الحكومة على تخفيف القواعد قبل بدء الموسم الأكثر ربحية في الصناعة.
وقد تضررت صناعة الطيران البريطانية من الوباء أكثر من نظيراتها الأوروبية، وفقًا لبيانات نشرتها نقابة الطيارين BALPA يوم الأحد. وأظهر ذلك انخفاض عدد الوافدين والمغادرين يوميًا إلى المملكة المتحدة بنسبة 73٪ في المتوسط اليومي في وقت سابق من هذا الشهر مقارنة بما قبل الوباء، وهو أكبر انخفاض في أوروبا. وانخفضت أسعار إسبانيا واليونان وفرنسا بنسبة أقل من 60٪.
كما تأثرت مطارات المملكة المتحدة بشدة، حيث انخفضت حركة المرور من وإلى ثاني أكثر مطارات لندن ازدحامًا جاتويك بنسبة 92٪، وفقًا للبيانات. تم بالفعل فقدان أكثر من 45000 وظيفة في الطيران البريطاني، وتشير التقديرات إلى أن 860.000 وظيفة في مجال الطيران والسفر والسياحة يتم دعمها فقط من خلال مخططات الإجازة الحكومية. ومن المقرر أن يجتمع الطيارون وطاقم الطائرة ووكلاء السفر في وستمنستر، وسط لندن، وفي المطارات في جميع أنحاء بريطانيا في محاولة لحشد الدعم يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو.
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