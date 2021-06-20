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البرازيل: وفيات كورونا تتخطي نصف مليون شخص وتحذيرات بتوقع الأسوء

الأحد 20/يونيو/2021 - 08:26 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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تجاوز عدد الوفيات في البرازيل بسبب كورونا نصف مليون شخص حيث حذر الخبراء من أن ثاني أكثر تفشي للوفاة في العالم قد يتفاقم بسبب تأخر التطعيمات ورفض الحكومة دعم إجراءات التباعد الاجتماعي.

تم تطعيم 11٪ فقط من البرازيليين بشكل كامل، ويحذر علماء الأوبئة من أنه مع حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي وانتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا، ستستمر الوفيات في الازدياد حتى إذا اكتسبت التطعيمات قوة. وقد سجلت البرازيل 500800 حالة وفاة من 17883750 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد -19، وفقًا لبيانات وزارة الصحة يوم السبت، وهي أسوأ حصيلة رسمية للوفيات خارج الولايات المتحدة. على مدار الأسبوع الماضي، بلغ متوسط عدد الوفيات في البرازيل 2000 حالة وفاة يوميًا.

يواصل كوفيد 19 تدمير البلدان في جميع أنحاء المنطقة حيث أبلغت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO) عن 1.1 مليون حالة جديدة من كوفيد 19، و31000 حالة وفاة في الأمريكتين الأسبوع الماضي. ولاحظت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ارتفاعًا في ست ولايات مكسيكية، بليز وغواتيمالا وبنما وبعض الأماكن في منطقة البحر الكاريبي.

وقد حذرت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية من أن حالة كوفيد -19 في كولومبيا في أسوأ حالاتها حتى الآن، ويرى الخبراء أن عدد القتلى في البرازيل، وهو الأعلى بالفعل في أمريكا اللاتينية، يرتفع أعلى بكثير. وقال جونزالو فيسينا، الرئيس السابق لمنظمة الصحة البرازيلية أنفيسا، متنبأًا بتسارع الوفيات على المدى القريب: "أعتقد أننا سنصل إلى 700000 أو 800000 حالة وفاة قبل أن نتمكن من رؤية آثار التطعيم".

وانتقد فيسينا طريقة تعامل الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو مع الوباء، بما في ذلك عدم وجود استجابة وطنية منسقة وتشككه تجاه اللقاحات وعمليات الإغلاق ومتطلبات ارتداء الأقنعة التي سعى إلى تخفيفها. واحتج الآلاف من البرازيليين على إدارة بولسونارو للوباء في مظاهرات على مستوى البلاد يوم السبت، وألقوا باللوم على الإدارة في ارتفاع عدد القتلى ودعوا إلى الإطاحة بالرئيس.

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