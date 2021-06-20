الزمالك يتحرك لضم الصفقة الكبرى

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم عرض رسمي لنادي سموحة، للحصول على توقيع حسام حسن، مهاجم الفريق والمعار حالياً إلى نادي أهلي طرابلس الليبي.





ووفقا لما ذكرته بعض المصادر، فإن إدارة القلعة البيضاء تسعى لمطالبة فرج عامر بتحديد مقابل مادي لبيع حسام حسن خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأوضحت المصادر أن إدارة الفريق الأبيض تتخوف من وضع إدارة سموحة شروط تعجيزية لإتمام الصفقة، كما حدث فى وقت سابق بعد طلب الحصول على 40 مليون جنيه.





وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، قد طلب الحصول على توقيع حسام حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يرى أنه أفضل رأس حربة على المستوى المحلى.



