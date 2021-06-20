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"رياح نشطة وارتفاع الحرارة".. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات مصر
الأحد 20/يونيو/2021 - 08:47 ص
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وعن حالة الطقس ليلا، أكدت الأرصاد أنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.
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