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محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.57%

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 83.57 % وذلك في حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.
وأوضح محافظ قنا أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 51109 طالبًا وطالبة حضر منهم 50028 وحقق النجاح 41809 طالب بنسبة نجاح بلغت 83.57 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 2003 طالبًا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1734 وعدد من حققوا النجاح 1407 بنسبة نجاح بل غت81.14 %.
هذا وأعرب "الداودي" عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة مقدما شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.

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