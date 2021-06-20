بالتفاصيل.. زينب غريب تسرد واقعة تعرضها للتحرش وتُعلق :"مين مسئول عن الضرر ده"





واختتمت زينب غريب كلامهاقائلة:"الأم مسئولة عن تربية الولد اللي بيطلع بيتعامل مع البنت على أنها درجة تانية وعلى أنها شكل مجرد يلا اعمل فيها اللي انا عايزه صحاب الولاد اللي بيدوا لبعض صلاحية انت جامد انت مقطع السمكة وديلها انتوا غلط في حق كل بنت وانت بتساهم في التحرش، أنا مملكش غير صوتي، التحرش جريمة، ويا ريت كل بنت متسكتش وان في دور على كل بنت إنها تدافع عن نفسها ولازم تعرف إيه الإجراء اللي محتاجة تاخده عشان حقها ميروحش، وبطلوا تقولوا على أي بنت طلعت تتكلم عن التحرش أنها كدابة انت متمش التحرش بيك عشان تفهم ".

حكت الفنانة زينب غريب عن كواليس واقعة التحرش التي تعرضت لها في عيد الفطر الماضي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".نشرت زينب غريب مقطع فيديو جديد لها، حكت فيه كواليس تلك الواقعة، مُشيرة إلى أنها كانت تسير وقتها في الساعة التاسعة صباحاً في منطقة وسط البلد، واستمعت إلى صوت شخص ما يسير من ورائها، مُضيفة :"بدأت أخاف وقبل الوصول لسيارتي نظرت الخلف وتفاجئت أنه يقوم بتصوير جسمي من الخلف".وأشارت زينب غريب إلى أنها توجهت إليه، وأمسكت بملابسه وطلبت منه مشاهدة هاتفه، حتى ترى ما قام بتصويره، مُشيرة إلى أنه حاول الهرب منها، لكنها تمكنت من الإمساك به بمساعدة أحد أفراد الأمن، وبعدها ذهبوا به إلى قسم الشرطة، واتضح بعدها أنه قام بتصويرها ثلاثة صور بأحجام مختلفة، لافتة إلى أنها كنت مرتدية نفس الملابس التي ظهرت بها في الفيديو.وأوضحت زينب غريب أنها انتظرت في النيابة لمدة 8 ساعات، وبعدها اكتشفت أنه طبيب بيطري ومراقب جودة لحوم، وحينها قالت له:"دانت فاكرني جاموسة"، ثم تبين أنه متزوج، مُشيرة إلى أن والدته طلبت منها أن تغير أقوالي والتنازل عن القضية وعرضت عليها أموالاً، قالولي :"ارجوكي متخلهوش يتحبس في أيام مفترجة".وأضافت قائلة:التحرش جريمة ويجب عدم الوقوف في صف المتحرشين، وأنها رأت العديد من البنات الذين حدثت معهم أموراً مشابهة لـ واقعتها لكنهم خائفين من الكشف عنها".وقالت زينب غريب أنها تعرضت للتحرش من قبل، مُضيفة :" أنا وأنا عندي 12 سنة اتعرضت للتحرش أنا ملومتش المتحرش لومت نفسي وقعدت سنة بلبس حاجات ولاد عشان مش قادرة اتقبل فكرة إن أنا بتحول لبنت مين مسئول عن الضرر ده".