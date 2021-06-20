Advertisements

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة العظمى 35 والصغرى 21.
الإسكندرية العظمى 29 الصغرى 20.
مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 18.
سيوة العظمى 34 والصغرى 21.
بورسعيد العظمى 28 والصغرى 20.
دمياط العظمى 28 والصغرى 21.
الإسماعيلية 35 الصغرى 20.
السويس العظمى 35 والصغرى 21.
العريش العظمى 30 والصغرى 19.
طابا العظمى 32 والصغرى 20.
سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 17.
شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26.
الغردقة العظمى 36 والصغرى 25.
مرسى علم العظمى 37 والصغرى 21.
الفيوم العظمى 37 والصغرى 21.
بني سويف العظمى 37 والصغرى 22.
المنيا العظمى 38 والصغرى 22.
أسيوط العظمى 38 والصغرى 23.
سوهاج العظمى 38 والصغرى 23.
قنا العظمى 40 والصغرى 25.
الأقصر العظمى 41 والصغرى 25.
أسوان العظمى 41 والصغرى 25.
الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 26.

أخبار تهمك

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 20 ساعة

أنشيلوتي يطلب التعاقد مع رودريجيز

منذ ساعة و 14 دقيقة

النادي الأهلي يتطلع لحسم صفقة القرن في ظل وجود اللاعب بالقاهرة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزير التعليم لطلبة الثانوية بشأن الامتحانات

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يوم

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

رضا عبد العال يوجه رسالة نارية إلى لاعبي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 19 ساعة

عبد الحفيظ: وافقنا على اللعب أمام الترجي بعد الموافقة على شرط الخطيب.. ولم نحسم التأهل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 م

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

01:20 ص

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

النادي الأهلي يتطلع لحسم صفقة القرن في ظل وجود اللاعب بالقاهرة

07:40 ص

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

11:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة