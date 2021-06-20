الشرطة تدهس مسيرة للمثليين في ولاية فلوريدا الأمريكية

قتل شخص وأصيب آخر، جراء دهس الشرطة حشدا من الناس في مستهل مسيرة للمثليين، بإحدى ضواحي مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووقع الحادث، في مستهل "مسيرة الفخر" المنظمة من قبل منظمة "ستونوول" المعنية بحماية حقوق المثليين في ضاحية ويلتون مانورس.

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى أن العمل جار على إجراء تحقيق شامل في الواقعة.

وكانت وسائل إعلام محلية، أفادت بأن السيارة كانت بين المركبات المشاركة في المسيرة، وكان السائق يرتدي قميص منظمة محلية مؤيدة للمثليين ينتمي إليها كلا الشخصين اللذين تعرضا للدهس أيضا.

وأكد شهود عيان، أن السائق قال للشرطيين إن ما حصل لم يكن عملا متعمدا.