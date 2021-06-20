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ننشر خريطة انتشار القوافل الطبية في المحافظات.. كشف وعلاج لجميع التخصصات

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:18 ص
القوافل الطبية
القوافل الطبية
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، بمحافظات الجمهورية، للكشف والعلاج مجانًا، خلال الفترة من السبت الموافق 19 يونيو الجاري وتستمر حتى الأحد الموافق 20 من الشهر نفسه، في 7 محافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وأوضحت الوزارة أن القوافل تنطلق بمحافظات الفيوم، القليوبية، بني سويف، سوهاج، الإسكندرية، الأقصر، كفرالشيخ.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خريطة انتشار القوافل الطبية بالمحافظات التي تنطلق بها القوافل، وأماكن وجودها بالمحافظات، والتخصصات المتاحة بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية التابعة لمبادرة "حياة كريمة"

حددت وزارة الصحة والسكان المناطق المتواجد بها القوافل الطبية، وفقاً للأتي:

- شكشوك مركز أبشوي، بمحافظة الفيوم.

- عزبة الأبيض، مركز الخانكة، بمحافظة القليوبية.

- سالم البحيري، مركز الفشن، بمحافظة بني سويف.

- الشهداء، مركز المنشأة، بمحافظة سوهاج.

- الكرانتينة، مركز غرب، بمحافظة الإسكندرية.

- جاد الكريم، مركز الزيتية، بمحافظة الأقصر.

- أبو دراز، مركز فوة، بمحافظة كفر الشيخ.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تتيح القوافل الكشف على المواطنين في 12 تخصصًا وهم:

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- نساء وولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الباطنة.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- القلب.

- الأطفال.

- الأنف.

- الجلدية.

وأضافت وزارة الصحة أنَّ القوافل الطبية لمبادرة "حياة كريمة"، توفر صيدلية بها كل الأدوية، موضحة أن الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية تحول إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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