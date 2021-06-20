إحالة سيدة للجنايات تزعمت عصابة لتزوير مستندات وأختام جهات أمنية وقضائية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة 9 متهمين، شكلوا تشكيلا عصابيا تزعمته سيدة لتزوير المحررات الرسمية للجهات الحكومية، إلى محكمة الجنايات.





وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية وهي استمارات استخراج بطاقات رقم قومى لكل من المتهمين عدد (۱۲) توکیل حتى الخامس بأسماء منتحلة وعدد (۱۳) استمارة رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفين مابین خاص وخالي البيانات وتوكيل رسمي وعدد (۹) قید نقابة محامين بأسماء أشخاص مختلفين، عدد (2) إذن سفر منسوبین لوزارة الدفاع منطقه تجنيد طنطا، عدد (۱۰) شهادة ميلاد مميكنة بأسماء مختلفة وعدد (۷) شهادة وفاة بأسماء مختلفة، وعدد (۱) شهادة طلاق مميكنة وعدد (۱۹) فيش جنائي بأسماء مختلف وعدد (۱) شهادة مؤقتة منسوبة لجامعة حلوان وعدد (۲) شهادة تخرج كلية السياحة جامعة المنيا وعدد (۱) بیان نجاح ز عدد (۱) شهادة إعدادية منسوبة لمنطقة المعادي وعدد (4) شهادة مؤهل وعدد (۱) شهادة تخرج أجنبيه وعدد (۱) شهادة الحصول على الابتدائية بدون اسم وعدد (1) قسيمة تصادق على زواج وعدد (۲) وثيقة طلاق وعدد (2 )أشيرة دخول للمملكة العربية السعودية وتأشيرة دخول لدوله لیبیا وعدد (۲) تصريح قيادة نموذج ۱۵ مرور خام خالي البيانات وعدد (1) بطاقة رقم قومي وعدد (۲) شهادة إعفاء من التجنيد باسماء مختلفة وعدد (6) کارنيه منسوبه لجهات حكومية بأسماء مختلفة وعدد (۱) کارنیه قوات مسلحة وعدد (۱) کارنيه منسوب لنيابة أمن الدولة العليا وعدد (۸) جواز سفر 4 مميکن و3 بأسماء مختلفة وواحد بمنزوع من البيانات و4 جواز سفر عادی وعدد (۱) ورق.





بأن اتفقوا على إنشاء المحررات آنفة البيان الرسمية الصحيحة التي تصدرها الجهات الحكومية فدونت المتهمة الأولى بها البيانات المزورة وذيلتها بتوقیعات عزتها زورا إلى المختصين بتلك الجهات الحكومية وبصمتها ببصمة خاتم مقلد على غرار الخاتم الصحيح لها.





كما أن المتهمين الآخرين قلدوا خاتم شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة وهي (التربية والتعليم - النيابة العامة - أمن القاهرة - مكتب توثيق القاهرة - مكتب توثيق الجيزة - مكتب توثيق مدينة نصر - مکتب نقابات النزهة - مكتب توثیق النزهة - مكتب الأمن والمواني - مكتب توثيق الأميرية - مکتب مأمورية ضرائب 6 أكتوبر - مکتب صحة الجيزة - مکتب صحة القاهرة - مكتب التعليم المفتوح - مکتب سجل تجارى القاهرة - كلية الحقوق – مکتب تصديقات أحمد عرابي - مکتب تصديقات الميرلاند، وعدد (۳) علامات مائية لجهات حكومية مختلفة وأوراق البلاستيك النماذج شعار الشرطة علامة مائية تستخدم لرخص المرور بأن تم اصطناعها على غرار الخاتم والعلامات الصحيحة منها واستعملوها في بصم المحررات المزورة محل الاتهام.





كما قلدوا خاتم النقابات مختلفة وهي مکتب نقابات الأميرية وعدد (24) نقابة مختلفة بأن تم اصطناعها على غرار الخاتم الصحيح منها واستعملوها في بصم المحررات المزورة محل الاتهام الأول مع علمهم بتقليدها وزوروا توقيعات المختصين بالجهات الحكومية.





وشهد عقيد شرطة بإدارة البحث الجنائي بالأحوال المدنية بأن تحرياته أسفرت عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تزعمته المتهمة الأولى تخصص في تزوير المحررات الرسمية وخاصة المنسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية بأن قامت الأولى بالاتفاق مع كل من المتهمين من الثاني حتى السادس في جلب راغبين تلك المحررات مقابل مبالغ مالية يتحصلوا عليها وبالاشتراك مع كل من المتهمين من السابع وحتى التاسع في استخراج بعض المحررات المزورة من جهة عملهم حال كونهم موظفين عموميين بمصلحة الأحوال المدنية فأستصدر إذن من النيابة العامة بضبطهم وبتفتيشهم ونفاذا له تمكن من ضبط المتهمة الأولي وبرفقتها الثاني فى مسكنهما وبحوزتهما كميات كبيرة من المحررات المزورة وأختام مقلدة والآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب جريمتهما وبمواجهتهما بالمضبوطات اقرا بارتكاب الجريمة.





كما تمكن من ضبط كل من المتهمين الرابع والسادس وبمواجهة الأول منهما أقر بارتكاب الواقعة وانتحال صفة شخص متوفي تهربا من الملاحقات الأمنية واشتراكه مع باقی المتهمين في الاستيلاء على أموال المجني عليه السيد حسن نجل شوشة، وبمواجهة الأخير أقر باشتراکه بالواقعة، وشهد بأن تحرياته النهائية حول الواقعة.



