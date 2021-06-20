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برلماني يطالب وزير البترول الانتهاء من توصيل الغاز للمناطق المحرومة في السنبلاوين

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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طالب النائب أسامة عبدالعاطي عضو مجلس النواب"، وزارة البترول بضرورة الانتهاء من توصيل الغاز للمناطق المحرومة في السنبلاوين ، مشيرا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي ولا يوجد حتى الآن رد بشأن التوصيل .

 

وقال أسامة عبدالعاطي"، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي لاستخدام المواد المحلية، لابد من سرعة توصيل الغاز الطبيعي، وخصوصا في القرى التي تم توصل الصرف الصحي بها

 

وطالب النائب بتخفيض أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي، خصوصا وأنه منتج محلي

 

واستنكر عضو مجلس النواب"، زيادة أسعار التركيب للمنازل، قائلا: "الناس تعبت هتلاقيها من الكهرباء والغاز ولا ايه ولا ايه؟

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