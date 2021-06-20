«المبيعات» و«التسويق» يحتلان قائمة الوظائف المطلوبة بعد كورونا





تغيرت فى السنوات الخمس الأخيرة خريطة الاقتصاد بشكل عام وبالتالى النمط المعروف للوظائف، فظهرت وظائف جديدة لم تكن دارجة فى المجتمع المصري واختفت أخرى، ولا ننكر التأثير الكبير الذى سببته جائحة كورونا على جميع القطاعات.





من جانبه أكد محمد إبراهيم المُلقب بـ «عميد الشغل» وصاحب جروب للإعلان عن الوظائف الخالية، أن سوق الوظائف الخالية فى مصر بدأت فى التعافى منذ بداية ٢٠٢١ حيث كانت هناك حالة ركود كبيرة بسبب كورونا وحركة تنقلات كبيرة فى الشركات، وتوقف إضافة موظفين جدد لحين فهم ملامح الأزمة، أما الآن فقد عادت الحياة من جديد لطلب الشركات لموظفين بنسبة زيادة ٢٠٪ عن الأعوام السابقة، وزاد عدد الباحثين عن عمل بنسبة ٣٠٪ بجانب الزيادة المعروفة للخريجين كل عام، ولذلك لاتزال هناك فجوة بين المعروض والمطلوب فعلياً.





أما عن نوع الوظائف المطلوبة فأكد أن ٩٠٪ من الوظائف التى يعلن عنها تحتاج لـ «سيلز» مبيعات وخدمة عملاء، و«ماركتنج» تسويق، سواء بخبرة أو بدون، تتراوح مرتباتهم بين ١٥٠٠ إلى ٧ آلاف جنيه.





وهناك نوع من الوظائف موجود بكثرة فى المجتمع المصرى، ومتاح فى أى وقت ولأى شخص، وهى وظيفة خدمة العملاء لشركات الاتصالات، وتتراوح مرتباتهم بين ٢٠٠٠ و٥٠٠٠ جنيه.





وعن اللغات التي يحتاجها سوق العمل فى مصر رتب محمد إبراهيم، اللغات تنازليًا ، وأصبحت اللغة الإنجليزية شرطًا فى ٨٠٪ من الوظائف ومرتباتها ٦-٧ آلاف جنيه، يليها اللغة الألمانية ١٥ - ١٩ ألف جنيه، وهى الأكثر طلبًا، يليها اللغة الصينية ٨-١١ ألف جنيه، والإسبانية ١٠ - ١١ ألف جنيه، والفرنسية ٩ - ١١ ألف جنيه، والإيطالية ٧ - ١٠ آلاف جنيه.











