أسرار وكواليس مزادات لوحات سيارات الـ «VIP»





يسعى المشاهير للتميز فى كل مناحى حياتهم واختيار مُقتنياتهم بكل دقة، ويحرصون على السكن فى أفخم الأماكن وكذلك امتلاك أغلى السيارات، ولكى تكتمل الوجاهة الاجتماعية عادة ما يختارون أرقاماً مميزة لهواتفهم وكذلك لوحات سياراتهم الفارهة.





ويشارك العديد منهم فى المزادات التى تجريها وزارة الداخلية على موقعها الإلكترونى، والخاص بالحصول على لوحات مرورية بأرقام وحروف مميزة، وتعبر تلك الحروف عادة عن جزء من أسمائهم أو عن تاريخ أو ذكرى خاصة بهم، ووصلت أرباح تلك اللوحات حتى الآن ٤٠٠ مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.





وهناك العديد من المشاهير الذين حصلوا على لوحات مميزة سواء باختيار الأرقام أو المزايدة، وتراوحت أسعار تلك اللوحات بين ٣٠٠ ألف إلى مليون ونصف المليون جنيه، وقد اختار عمرو أديب لوحة «د ى ب ٢٤٧» بسعر ١٣٥ ألف جنيه لتعبر عن اسم عائلته «أديب»، وزايد الفنان محمد حماقى على لوحة مميزة من خلال الموقع الرسمى للداخلية «ع س ل ٢٤٣» بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه، لتكون لها لمحة كوميدية، واختار رجل الأعمال هانى سعد زوج الفنانة درة أن تكون لوحته المميزة أول حروف من اسمه واسم والده لتكون «ه س ١»بـ ٤٧٥ ألف جنيه، واختار الفنان عمر كمال لوحته المميزة لتحمل اسمه ورقم ١ مكرر لتكون «ع م ر ١١١١» بـ ٧٥٠ ألف جنيه، أما أصغر نجم مهرجانات سامر المدنى، ففضل أن يزايد على لوحة بسيطة وسهلة واختار «م ٥» بـ ٣٢٠ ألف جنيه، لتكون أول حرف من شهرته مدنى ورقم ٥ لمنع الحسد، ومن أبرز المشاركين بمزاد اللوحات المميزة الفنان محمد رمضان الذى دفع ١٥ مليون جنيه إجمالى لوحات مميزة قام بشرائها لأسطول سياراته، والفنان أمير كرارة والفنان تامر حسنى وعمرو دياب قاموا بشراء عدة لوحات لامتلاكهم سيارات متعددة.





وهناك شروط حددتها وزارة الداخلية للمزادات، منها فى حالة رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء، أنه لا يجوز استرجاع مبلغ التأمين، ويؤول لصالح صندوق تحيا مصر، والشخص الذى يرسو عليه المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسوم التى يتم تسديدها فى خلال المهلة الزمنية الموضحة، ويخصم مباشرة مصاريف إدارية قدرها جنيهين عند سداد مبلغ التأمين، وتوجد مصاريف خدمة تقدر بـ ٠.٤٥٪ من مبلغ التأمين فى حالة الفوز، وفى حالة الرغبة فى سداد باقى مبلغ رسو اللوحة إلكترونيًا تُخصم نفس النسبة من المبلغ الإجمالى، ولو تم السداد بأحد فروع البنك الأهلى المصرى فلا تضاف أية مصاريف أخرى، ويشترط على الفائز بالمزاد سداد باقى القيمة، إما إلكترونيًا بإحدى بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدًا فى أى من فروع البنك الأهلى، وذلك بعد طباعة حافظة السداد من الموقع، خلال المدة المنصوص عليها.





وهناك عدد من اللوحات التى حققت أعلى الأسعار من خلال المزادات منها لوحة «م ص ر ١» وتم بيعها بـ ٢ مليون ونصف المليون جنيه، لأحد رجال الأعمال وصاحب مصنع أدوية بمحافظة الإسكندرية، ولوحة «أ ١» ووصلت لسعر مليون و ٩٥٠ ألف جنيه، ولوحة «أ هـ م ١» وصل سعرها لمليون و٩٧٠ ألف جنيه، ولوحة «أ ٥» بـ ٧٥٠ ألف جنيه.



