وزير التعليم: امتحانات الثانوية بسيطة.. والأمهات سبب القلق (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن منظومة التعليم ما قبل الجامعي بها 24 مليون طالب تم الانتهاء من امتحان 22.5 مليون طالب منهم بمراحل تعليمية مختلفة، معلقا: "هناك ملحمة كبيرة تمت دون قلق".



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن امتحان الثانوية العامة سيكون بسيط جدا، مضيفا: "الامتحان أبسط مما سبق.. مجرد اختيارات، ومش مطلوب من الطالب كتابة خطوات، معتقدش طالب عنده 17 سنة مش هيعرف يظلل دايرة وهو كان بيعمل كده فالحضانة".



ولفت إلى أن الأمهات هم السبب في حالة القلق المثارة حول امتحانات الثانوية العامة، منوها بأن تدخل الأمهات بهذا الشكل ليس صحيا، معلقا: "حوارنا بنسبة 99% مع الأمهات وليس الطلاب، الامهات بيقولوا هما ولادنا اخطبوط عشان يجابوا على البابل شيت والتابلت.. وإحنا بنقولهم أنه أمر اختياري مش محتاج أخطبوط ولا حاجة".



ونصح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة، قائلا: "ذاكروا الدروس، ومتشغلوش نفسكم بحاجة".

