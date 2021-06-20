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هل تصلح لقاحات كورونا مع متحور "دلتا"؟

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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يتصف متحور "دلتا" من فيروس كورونا، بالأكثر خطورة، على البشرية عن السلالات المتحورة السابقة، فهو المهيمن على الولايات المتحدة، لذا تكثر التساؤلات حول فعالية اللقاحات معه.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن فعالية لقاحات كورونا مع متحور "دلتا" من الفيروس.

متحور دلتا الأسرع انتشارًا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن "متحور دلتا" في طريقه ليصبح السلالة السائدة في العالم بسبب سرعة انتشاره وتفشيه.

ويشكل المتحور، خطرًا على الولايات المتأخرة في تطعيمات كوفيد-19، وأن أولئك الذين تلقوا التطعيم بالكامل لديهم حماية ضد متحور "دلتا".

ويُعرف متحور دلتا برقمه التسلسلي "B1.617.2"، ،والذي اكتشف لأول مرة في الهند، وأنه الأسرع انتشارًا مقارنة بمتحور "ألفا" الذي اكتشف لأول مرة في المملكة المتحدة.

لقاحات كورونا ومتحور دلتا
وفي ظل التساؤلات الكثيرة حول فعالية اللقاحات مع المتحور الجديد، فقد أشارت النتائج المبكرة إلى أنها بالفعل تمنح المواطنين حماية ضد متحور "دلتا".

وتحمي جرعتين من لقاح فايزر من المتحور الجديد ولكن قد يكون ذلك بمستوى حماية أقل بالمقارنة مع متحور "ألفا"، وكذلك لقاح أسترازينيكا الذي يوفر حماية بنسبة 60% ضد الإصابة بمتحور "دلتا"، مقارنة بنسبة 73% من الحماية ضد متحور "ألفا".

وقالت هيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، إن متحور فيروس كورونا الذي يُطلق عليه اسم (دلتا) يحتمل أن يصبح الأكثر شيوعًا بين نظائره من المتحورات الأخرى في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن المتحور قابل للانتقال أكثر من نظيره الذي ظهر بالمملكة المتحدة.

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متحور دلتا لقاحات كورونا

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