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جرحى جراء إطلاق نار خلال حفل للأطفال في كندا

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الشرطة الكندية أن أربعة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة أطفال أصيبوا جراء حادث إطلاق نار وقع خلال حفل للأطفال في مدينة تورونتو.

 

وفي تصريحات صحفية، أكدت الضابطة في شرطة تورونتو، كيلي سكينر، أن عدة أشخاص نفذوا هذا الهجوم مساء أمس السبت وفروا من موقع الحادث ولم تتوفر معلومات عنهم حتى الآن، لافتة إلى أن الجرحى هم رضيع في سن عام وطفل وطفلة يبلغان من العمر خمسة و11 عاما على التوالي وشاب في سن 23 عاما.

 

ووقع الحادث، أثناء حفل نظم بمناسبة أول عيد ميلاد لطفل، دون توضيح ما إذا كان الحديث يدور عن الرضيع المصاب أو آخر.

 

وحتى الآن، لم توضح الشرطة أي تفاصيل تسلط الضوء على دوافع الهجوم.

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