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المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع 0.31% في مستهل أول جلسة في الأسبوع

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:20 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة وذلك بالتزامن مع قرارا البنك المركزي يوم الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع و الإقراض .

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 9835 نقطة، ,ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3245.6 نقطة.

وقال حسام عيد خبير أسواق المال ،  إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد فشل في نهاية الأسبوع الماضي في الاستقرار بالمنطقة الخضراء بضغط هبوط الأسهم القيادية وعمليات بيع من المؤسسات المالية الأجنبية مستهدفاً بهذا الأداء المتذبذب مستوى الدعم 9800 نقطة ،و في حالة كسر هذا المستوى يستهدف مستوى 9500 نقطة ثم 9200 نقطة. .

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