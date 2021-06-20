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بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:36 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد زويد
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يسعى مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي لحسم ملف صفقات الزمالك المنتظر التعاقد معها بداية من الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق، وتعد أبرز المراكز خط الوسط بعد اقتراب التونسي فرجاني ساسي من الرحيل، ويعد محمد إبراهيم لاعب سيراميكا هو الأقرب لخلافته.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن محمد إبراهيم لاعب النادي السابق، وسيراميكا الحالي، ضمن المرشحين بقوة للانتقال لصفوف الأبيض، بداية من الموسم الجديد ليكون ضمن صفقات الزمالك الجديدة، ولتعويض رحيل فرجاني ساسي لاعب الوسط.

وأشار المصدر، إلى أن أحد مسؤولي النادى الأبيض، تواصل مع إدارة سيراميكا، لمعرفة موقفهم من اللاعب، دون معرفة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، حيث تم الترحيب برحيله مقابل الحصول على مليون ونصف دولار، وهو ما اعتبره مسؤول الأبيض مبلغا كبيرا وتعجيزيا.

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