"صحة الدقهلية": استقبال مليون و680 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة (صور)

صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية باستقبال ما يقرب من مليون و680 الف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الان.



وأشلر وكيل الصحة الي انه يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة.



وأوضح مكي ان هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم واجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لاورام سرطان الثدي.



كما اشار وكيل صحة االدقهلية انه تم تحويل اكثر من 311 ألف سيدة الى مراكز الاحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة



الجدير بالذكر أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ على صحة المرأة المصرية



