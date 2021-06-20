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البورصة توقف التداول علي أسهم 10 شركات لتجاوزها النسب المقررة
الأحد 20/يونيو/2021 - 10:38 ص
نيفين سمير
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
وأوضحت البورصة أن هذه الشركات هي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية للمنتجعات السياحية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الشمس للإسكان والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الملتقى العربي للاستثمارات، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس.
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