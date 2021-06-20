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"إبن سينا فارما" تشتري 450 ألف سهم خزينة بالبورصة

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:40 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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اعلنت شركة ابن سينا فارما  عن شراء 450 ألف سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي.

وحققت شركة ابن سينا فارما، صافي ربح بلغ 50.37 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 50.27 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 4.75 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.44 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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