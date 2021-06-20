"إبن سينا فارما" تشتري 450 ألف سهم خزينة بالبورصة

اعلنت شركة ابن سينا فارما عن شراء 450 ألف سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي.

وحققت شركة ابن سينا فارما، صافي ربح بلغ 50.37 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 50.27 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.



