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لوف يكشف سبب انتصار ألمانيا على البرتغال

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:36 ص
منتخب المانيا
منتخب المانيا
وكالات
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يرى مدرب ألمانيا، يواخيم لوف، أن أسلوب منتخب بلاده الواثق خلال الفوز 4-2 على البرتغال، في بطولة كأس أمم أوروبا، كان جزءاً من خطة تعتمد على الضغط من البداية، مع محاولة استغلال كل فرصة متاحة.

تعافت ألمانيا من خسارتها أمام فرنسا في الجولة الافتتاحية، وأكدت مكانتها ضمن المرشحين لحصد اللقب القاري عن طريق الانتصار على البرتغال القوية في المجموعة السادسة.

وقال لوف للصحافيين: "لم نشعر بأي شكوك عقب الخسارة أمام أبطال العالم، كنا نعلم أنه يمكننا الظهور بشكل أفضل".

وأضاف: "كانت المهمة تتمثل في تمثيل أنفسنا بشكل مختلف خاصة في الهجوم، من البداية كنا نريد أن نظهر للاعبي البرتغال أننا نريد الفوز، وأننا لا نرغب بالخسارة".

وتقدمت ألمانيا التي ستواجه المجر في الجولة الأخيرة، إلى المركز الثاني في المجموعة، برصيد (3 نقاط)، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدرة فرنسا.

وأشاد لوف أيضاً بالمهاجم توماس مولر، بسبب تضحيته من أجل الفريق عن طريق الدفاع في كل أجزاء الملعب، كما بذل مجهوداً كبيراً ساعد على خلق المساحات، والفرص للآخرين.

واختتم: "ركض توماس كثيراً، ولم يصنع الكثير من الفرص، أو يحصل على فرص، لكنه فتح المساحات ودافع بشكل رائع، عمل من أجل الفريق، يتعلق مركزه ببدء الضغط، وإيقاف هجمات المنافس".

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