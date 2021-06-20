برلمانية تستنكر إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

استنكرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إساءة الفنان محمد رمضان للنائبة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، معلنة رفضها الكامل وبشكل قاطع للإهانة التى تعرضت لها الفنانة العظيمة القديرة.





وأكدت عبد الحليم، خلال بيان، أنها ليست أول مرة يتسبب فيها الفنان محمد رمضان في افتعال الأزمات والكوارث، حيث إنه لابد أن يتم محاسبته لكي يتوقف عن ممارسته المستفزة للمجتمع، مُشيرة إلى أن الفنانة سميرة عبد العزيز تعتبر رمزًا كبيرًا من رموز الفن فى مصر والوطن العربى وهي فنانة لها مكانتها الكبيرة سواء في الفن أو كعضوة مجلس الشيوخ.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضيت في 7 أبريل 2021 بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار أشرف أبو اليسر عن الأضرار التي لحقت به جراء أزمة صورة الطائرة، ويليها ظهر "رمضان"، في الفيديو وهو يستجم في حمام السباحة ويرمي الأموال يمينا ويسارًا.





وكانت قد استنكرت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، الفيديو الخاص بالفنان محمد رمضان، والذي تم نشره على صفحته الرسمية عبر الساعات الماضية، والذي يؤكد على أن البنك الذي يتعامل معه حجز على أمواله، دون أن يكشف عن سبب الحجز، ولكن ما حدث هو حكم قضائي بسبب الطيار المتوفى أبو اليسر ولا دخل للدولة فيه.





ويذكر أن الفنانة سميرة عبد العزيز قدمت شكوي لنقابة المهن التمثيلية تتهم فيه الفنان محمد رمضان بإهانتها برسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس آب تحمل كلمات إهانة كبيرة لها ولتاريخها الكبير طوال مشوارها الفني، وقالت سميرة عبد العزيز أن الفنان محمد رمضان أرسل لها رسالة مضمونها: "مين أنتِ يا للي بتحصلي على ٢٠ جنيه وأنا بحصل على ٢٠ مليون أنتِ نسيتي نفسك".



