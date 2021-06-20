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"المجتمعات العمرانية" تكشف تفاصيل إعفاء الغرامات على الوحدات والأراضي (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، على قرار الإعفاء من 90% من غرامات التأخير حال سداد مستحقات الوحدات والأراضي، قائلا إن هذه التيسيرات تنطبق على جميع المشروعات بالمدن الجديدة سواء قطع أراضي مساحات صغيرة أو كبيرة وكل الوحدات السكنية بجميع أنواعها والوحدات الشاطئية والمحال التجارية والأنشطة الخدمية.

وأضاف "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أنه سيتم البدء من اليوم التعامل مع جميع أجهزة المدن والفروع وبنك التعمير والإسكان لتطبيق هذه المبادرة، وأي عميل عليه مستحقات مالية متأخرة من حقه الاستفادة من هذه التيسيرات.

وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية: "أي شخص وحدته أو أرضه ملغية لكنها مازالت في حوزته فإنه يمكن أن يستفيد من التيسيرات الواردة في الإعلان، أما من سُحبت وحدته وأصبحت في حوزة الجهاز فإنه لن يستفيد من التيسيرات".

وأردف المهندس حاتم حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية: "أما بالنسبة للذين أقاموا دعاوى قضائية ضد الهيئة، فإن الشروط لو كانت تنطبق عليهم، من حقهم الاستفادة من التيسيرات لكن بعد التنازل عن الدعاوى القضائية"، موضحًا أن الأراضي المخصصة بنظام الشراكة لن يسري عليها التيسيرات.

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