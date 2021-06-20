بعد نجاحه في"الإختيار2"..نور خالد النبوي ينضم لقائمة أبطال مسلسل "ورق التوت"

نجل خالد النبوى يشارك فى مسلسل "ورق التوت" بعد مشاركته بـ"الاختيار 2"



يشارك الفنان الشاب نور خالد النبوي حالياً في مسلسل "ورق التوت"، وهو بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، خالد أنور، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف، وهو من إخراج حسام على وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.



ويعد هذا المسلسل هو ثاني الأعمال الدرامية للفنان الشاب نور خالد النبوى بعد نجاحه الكبير الذي حققه من خلال مشاركته في مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في السباق الرمضاني الماضى.





مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، عمر الشناوي، بشرى، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.