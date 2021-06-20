" كيما" تبرر أسباب تحقيقها خسائر بـ 1 مليار جنيه خلال الربع الأول

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، عن تحقيق الشركة صافي خسائر قدرها 1.019 مليار جنيه عن الفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2021 .





وعللت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم عن أسباب تلك الخسائر وهي ، ارتفاع الفوائد المدينة للتمويل، وجاري حاليًا التفاوض مع ائتلاف البنوك الممولة لتخفيضها خلال الفترة المقبلة، و تتحمل الشركة أعباء الإهلاك للمصنع الجديد بتكلفته الرأسمالية المرتفعة مع بداية التشغيل.









ومن ضمن الأسباب أيضاً هو عدم استقرار العملية الإنتاجية في بداية المشروع إلا أنه تم استقرار الإنتاج وجاري البيع طبقًا للأسعار العالمية، بالإضافة الي تحمل الشركة لعبء الضريبة المؤجلة بمبلغ 149 مليون جنيه خلال الفترة ومبلغ 915 مليون جنيه خلال العام المالي المنصرم.







