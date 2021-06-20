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" كيما" تبرر أسباب تحقيقها خسائر بـ 1 مليار جنيه خلال الربع الأول

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:43 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، عن تحقيق الشركة صافي خسائر قدرها 1.019 مليار جنيه عن الفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2021 .

وعللت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم عن أسباب تلك الخسائر وهي ، ارتفاع الفوائد المدينة للتمويل، وجاري حاليًا التفاوض مع ائتلاف البنوك الممولة لتخفيضها خلال الفترة المقبلة، و تتحمل الشركة أعباء الإهلاك للمصنع الجديد بتكلفته الرأسمالية المرتفعة مع بداية التشغيل.


ومن ضمن الأسباب أيضاً هو عدم استقرار العملية الإنتاجية في بداية المشروع إلا أنه تم استقرار الإنتاج وجاري البيع طبقًا للأسعار العالمية، بالإضافة الي  تحمل الشركة لعبء الضريبة المؤجلة بمبلغ 149 مليون جنيه خلال الفترة ومبلغ 915 مليون جنيه خلال العام المالي المنصرم.


وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 1.01 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 42.915 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 825.44 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 165.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
 

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