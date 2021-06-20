3 آلاف و682 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا في تايلاند

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، تسجيل 3 آلاف و682 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 218 ألفا و131 حالة.

وسجلت السلطات الصحية التايلاندية، 20 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى الوفيات 1.535 حالة، وفقًا لصحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية.

وأوضحت السلطات الصحية التايلاندية، أن 2.401 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الماضية ليبلغ إجمالى المتعافين منذ بداية الجائحة 183 ألفا و759 حالة.

وحذر تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.