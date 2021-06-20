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محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ببنها وشبرا الخيمة (صور)

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدن بنها وشبرا الخيمة لمتابعه أعمال التطوير التي تجري بها، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان محطة قطار بنها، حيث أن المشروع يتضمن إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة، للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.

وأكد "الهجان"، على مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين، فضلا عن تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية في ميادين المحافظة.

كما تفقد منطقه تجميل أسفل الكباري بميدان وابور الثلج، وميدان كامليليا، حيث جرى زراعة أحواض زرع وذلك لإضفاء اللمسة الجمالية على تلك الميادين لتكون متنفسا لأهل المدينة، موجها مجلس مدينة بنها بالتنسيق مع شرطة المرافق بتفعيل قرار منع سير عربات الكارو بالمدينة ومصادرة أي عربة تقوم بالسير في الطرق الرئيسية.

وشدد محافظ القليوبية خلال الجوله على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

كما تابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة، تمهيدا لافتتاحه قريبا، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الدهانات للمباني الحكومية والمدارس وواجهات المنازل المحيطة بالقصر في أقرب وقت ممكن.

ووجه المحافظ، برفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتشجيره، ودهان واجهات المباني المحيطة بقصر محمد علي، والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطن.

كما تفقد الهجان، نسب التنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، حيث ينفذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متر2 ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، وسيتم الإنتهاء من أعمال التسليم الإنشائية نهايه الشهر الجاري، إذ يتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.

ومن جانبه وجه المحافظ الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

كما تابع خلال الجولة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب وحي شرق ومدينة الخصوص، للوقوف على مستجدات الاعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا لموقع الإزالة، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

كما تابع أعمال رصف طريق شركات البترول في جميع قطاعاته وايضا أعمال رصف الجزر الوسطى والممشى ببلاط الانترلوك، موجها بزيادة عدد المعدات والعمال للانتهاء من المشروع.

واختتم المحافظ جولته بتفقد لأعمال الجارية بمحور الخصوص الجديد، والذي يربط محور الفريق العصار بالطريق الدائري مشددا على ازالة المخلفات والإشغالات بنطاق المحور الجديد والمتمثلة فى تراكمات القمامة وعدد من ساحات الانتظار غير المرخصة وعدد من الأكشاك، علما بأن المحور يبدأ من نهاية كوبرى المطرية مرورا بحى شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص وصولا لنفق الرشاح أسفل الطريق الدائري بعرض ٥٠ مترا.

شارك في الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي عبدالستار رئيس مجلس مدينه بنها، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وأعضاء البرنامج الرئاسي (دفعة الشهيد أحمد المنسي).
محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ببنها وشبرا الخيمة (صور)
محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ببنها وشبرا الخيمة (صور)
محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ببنها وشبرا الخيمة (صور)
محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ببنها وشبرا الخيمة (صور)

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