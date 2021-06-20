بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز المتوقع لموقعة الرجاء المغربي

استقر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل.





ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز اللقاء بالتشكيل الآتي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي.





في الدفاع: على جبر – أحمد سامى – محمد حمدى – أحمد فتحى





في الوسط: عبد الله السعيد – رمضان صبحى – نبيل عماد دونجا – عمر جابر – إبراهيم عادل





في الهجوم: محمود وادى.