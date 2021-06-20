ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

استهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الأحد، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.28%، وارتفع السوق الأول 0.31%، وسجل المؤشران "الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.19% و0.33% على الترتيب ،

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:27 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 54.2 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1870 صفقة حققت سيولة بقيمة 9.4 مليون دينار تقريباً.