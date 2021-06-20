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ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:55 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الأحد،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.28%، وارتفع السوق الأول 0.31%، وسجل المؤشران "الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.19% و0.33% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:27 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 54.2 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1870 صفقة حققت سيولة بقيمة 9.4 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "وطنية" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.39 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 0.50%، تلاه سهم "بيتك" بقيمة 1.27 مليون دينار مرتفعاً بنحو 0.65%.

وجاء سهم "حيات كوم" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 3.27%، فيما تصدر سهم "التقدم" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.96%.

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