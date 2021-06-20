Advertisements

هاني سويلم: التنمية المستدامة تمس كل مواطن.. وليست رفاهية (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور هاني سويلم، المدير الاكاديمي لقسم هندسة المياه والمدير التنفيذي لكرسي اليونيسكو بجامعة آخن، ونائب رئيس الجامعة للعلاقات الأفريقية، إنه يفخر بتمثيل مصر في مجال عمله وهو ما ينطبق على أي مصري بالخارج، موضحًا: "وجودي بره مقطعنيش عن مصر، ومعظم مشروعاتي الدولية خارج حدود ألمانيا بتبقى في مصر، وعملنا مشروعات في مجالات التعليم والمياه مثل التحلية واستخدام الطاقة الشمسية، وعملنا مشروع في مدارس بولاق الدكرور والوراق".

وأضاف "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن هذه المشروعات انعكست على تفهم الجانب الألماني لأهمية الدور الذي تلعبه الكوادر الأجنبية في تعضيد التعاون بين ألمانيا وموطن الكوادر الوافدة إليها من الخارج، مشيرًا إلى أن منصبه الذي رُقي إليه مؤخرا كنائب رئيس الجامعة للعلاقات الأفريقية يعد إضافيا أي أنه لم يترك عمله السابق كمدير أكاديمي لقسم هندسة المياه.

وتابع نائب رئيس جامعة آخن للعلاقات الأفريقية: أن التعاون مع بلدنا واجب، وأتعاون مع مصر منذ عام 2009 بمشروع التعليم من أجل التنمية المستدامة في المدارس، حيث يهدف إلى تطوير المعلمين وتدريبهم على استخدام أدوات بسيطة في توصيل المعلومة للطلاب وشرح العلوم لهم بأساليب مبسطة.

وأشاد الدكتور هاني سويلم المدير الاكاديمي لقسم هندسة المياه والمدير التنفيذي لكرسي اليونيسكو بجامعة آخن بألمانيا، برؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016، لافتًا إلى أنها تتسق مع الـ17 هدفا للأهداف العالمية للتنمية المستدامة: "وبالتالي العالم يحترم من يتحدث لغته ويتواكب مع التطور، فمصر باتت تهتم بالطاقة المتجددة وتسعى إلى الحفاظ على المياه وتبطين الترع، وغيرها".

وأكد هاني سويلم، أن التنمية المستدامة تمس كل مواطن، لأنها تحقق الفائدة لهم ولا تتضمن تحقيق فائدة لطبقة بعينها دون عامة الناس، أي أنها ليست رفاهية لأنها تعمل على تحسين الحالة المعيشية للمواطنين كافة.

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 12 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 11 ساعة

رضا عبد العال يوجه رسالة نارية إلى لاعبي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عبد الحفيظ: وافقنا على اللعب أمام الترجي بعد الموافقة على شرط الخطيب.. ولم نحسم التأهل

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 18 ساعة

النادي الأهلي يتطلع لحسم صفقة القرن في ظل وجود اللاعب بالقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزير التعليم لطلبة الثانوية بشأن الامتحانات

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصريح مفاجئ من رضا عبد العال عن الترجي التونسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

10:36 ص

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

01:20 ص

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة