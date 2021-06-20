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تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.25% مستهل جلسة الأحد

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:58 ص
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير
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استهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم الأحد علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام لسوق مسقط مستهل تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25 %، عند مستوى 4067.53 نقطة، فاقدًا 10.34 نقطة عن مستوياته في جلسة الخميس الماضي ، مضغوطاً بالأداء السلبي لأسهم بالقطاعين المالي والخدمات، وهبط الأول بنسبة 0.38 %، مع تقدم سهم العمانية للتمويل على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 4 %، وتراجع المتحدة للتمويل 3.23 %.

وبلغ حجم التداولات في مستهل التعاملات 6.81 مليون سهم، من خلال 225 صفقة، بقيمة 917.59 ألف ريال.

وحد من تراجع القطاع المالي صدارة سهم المدينة للاستثمار للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 8.7%.

وتراجع كذلك مؤشر الخدمات 0.13 %؛ بضغط العمانية التعليمية المتراجع بنسبة 2.66 %، وتراجع العمانية للهندسة بنسبة 2.13 % ،ـ وعلى الجانب استقر مؤشر قطاع الصناعة دون تغير عن مستواهه السابق.


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