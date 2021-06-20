رئيس الحكومة الليبية: سيتم اليوم فتح الطريق الساحلي وسنطوي صفحة من معاناة الليبيين

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه سيتم اليوم الأحد فتح الطريق الساحلي وسنطوي صفحة من معاناة الليبيين، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة، إنه سيعمل بكل جهد لدعم المجلس الرئاسي من أجل إنجاح الفترة الانتقالية.

ودعا عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات صحفية، لإنهاء الانقسام في ليبيا، مشددًا على إزالة الحدود الوهمية التي بنيت بين الليبيين في الفترة الأخيرة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أفادت وسائل إعلامية، بأن مجلس النواب الليبي، منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة.

وقد صوت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي في الخامس من فبراير الماضي على تكليف دبيبه بتشكيل حكومة انتقالية جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر القادم.