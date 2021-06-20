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قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:11 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وبعد الرجوع إلى محمود الخطيب، رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في تونس،  صرف مكافأة إجادة للاعبين عقب انتهاء لقاء الترجي التونسي، في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار مدير الكرة بصرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الأداء الرجولي، والنتيجة الطيبة التي حققها الفريق بالفوز على الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قادمة من تونس عقب مواجهة الترجي.

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