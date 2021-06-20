موسيماني يفاجئ نجوم الأهلي بعد رحلة تونس

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة.





جاء ذلك لتخفيف الحمل التدريبي، ومنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس عقب مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت أمس السبت في تونس.





ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعدادات الخاصة بمباراة العودة أمام الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل 26 يونيو بالقاهرة.



