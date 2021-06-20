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الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نجمه

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:13 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أكد  الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن حالة أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق في تحسن مستمر. 

وأوضح أبو عبلة أن بيكهام يخضع لبرنامج تأهيلي في القاهرة لمدة ٣ أيام، قبل العودة للانتظام تدريجيا في التدريبات الجماعية. 

ويعاني بيكهام من إصابة بإجهاد خفيف في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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