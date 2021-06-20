طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل لقاء الترجي

ينتظم محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي يوم الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.





وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن محمد هاني يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، وسوف ينتظم في مران الأهلي بدءا من الثلاثاء المقبل مع عودة الفريق من الراحة السلبية.





وغاب محمد هاني عن مران الأهلي الجماعي خلال الفترة الماضية؛ بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.



