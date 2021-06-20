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قرار حاسم من عبد الحفيظ بعد الفوز على الترجي

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:38 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،  استمرار الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الأهلي لديه مباراة مهمة أمام الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأهليwe السلام. 

وشدد عبدالحفيظ على ضرورة الحفاظ على حالة التركيز لدى لاعبي الأهلي، لاسيما أن التأهل لم يحسم بعد، والفريق فاز في الشوط الأول على الترجي في تونس، ومازال هناك شوط ثان في مباراة العودة بالقاهرة.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بعد غدٍ الثلاثاء في إطار الاستعداد الخاص بمباراة العودة أمام الترجي التونسي.

 وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد قرر إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة ٤٨ ساعة؛ للحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بالقاهرة يوم السبت المقبل. 

وحصل لاعبو الأهلي، بقرار من بيتسو موسيماني على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة؛ وذلك لتخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين، ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، التي أقيمت أمس السبت في تونس.

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