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وزيرة الهجرة تهنئ الدكتور وجيه المراغي لفوزه بوسام اونتاريو للمهندسين المحترفين بكندا

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور وجيه المراغي أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة ويندسور لفوزه بارقى وسام كندي في مجال الهندسة "اوردر اوف اونتاريو" وسام اونتاريو للمهندسين المحترفين عن اجمالي اسهاماته في الهندسة والتعليم الجامعي في الهندسة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن فوز الدكتور وجيه المراغي بوسام اونتاريو للمهندسين المحترفين هو فخرا كبيرا واعتزازا بخبرائنا وعلمائنا المصريين بالخارج، ويؤكد على قدرتهم وكفاءتهم العلمية والعملية ذات المستوى الرفيع في مختلف المجالات، ما يجعلهم في مقدمة الباحثين والأساتذة.

وأثنت وزيرة الهجرة على ما يقدمه الدكتور وجيه المراغي من جهد وسعي ليصل إلى هذا النجاح، ما يساهم بشكل مباشر في رفع اسم الوطن خارجيا، ويبرهن على أصالة هذه الأرض الطيبة التي لا تنضب عن إنجاب أفضل العقول في شتى المجالات، مشيرة إلى حرص وزارة الهجرة لتنظيم زيارات للدكتور وجيه المراغي وزوجته الدكتورة هدى المراغي إلى المناطق الصناعية في مصر حيث تم تنظيم زيارة لهما لمدينة الجلالة ولمنطقة قناة السويس للاطلاع على ما توصلت إليه مصر في مجال الصناعة والاستثمار.

ويعمل الدكتور المراغي حاليا في تطوير عدد من المصانع بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، كما بادر هو وزوجته الدكتورة هدى المراغي والتي هنأتها وزيرة الهجرة من قبل، لحصولها على ارفع وسام مدني في كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، بوضع خطة تطبيق مفاهيم "الثورة الصناعية الرابعة" لأول مرة في مصر، للاستفادة العلمية والتطبيقية في تطوير الصناعة الوطنية لتواكب أحدث التقنيات التصنيعية العالمية.

يذكر أن الدكتور وجيه المراغي حاصل على درجة استاذ كرسي في جامعة ويندسور، وهو من صمم القطار السريع الكندي كما صمم اول قطار في كندا بطابقين، وأحد رواد الثورة الصناعية الرابعة في العالم، فضلا عن تصميمه لمصانع سيارات كبيرة في كندا.
وزيرة الهجرة تهنئ الدكتور وجيه المراغي لفوزه بوسام اونتاريو للمهندسين المحترفين بكندا
وزيرة الهجرة تهنئ الدكتور وجيه المراغي لفوزه بوسام اونتاريو للمهندسين المحترفين بكندا

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وجيه المراغي هجره بوابة الفجر الفجر

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