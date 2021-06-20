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أستاذ اقتصاديات صحة يكشف موعد الموجة الرابعة من كورونا (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تشهد انكسار للموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حيث هناك انخفاضا كبيرا في الإصابات، موضحًا أن الشهر القادم سيشهد انتهاء الموجة الثالثة ثم ستبدأ فترة راحة حتى نهاية شهر أغسطس، ثم تبدأ الموجة الرابعة والتي ستكون مختلفة عن الموجة الثالثة بسبب توفر اللقاحات، محذرا من حدوث تحور الهروب في نهاية العام الجاري او بداية 2022 بسبب عدم التوزيع العادل للقاحات.

وأضاف عنان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن 4% من السكان حصلوا على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، و0.05% فقط حصلوا على جرعتين، وإذا تم تلقيح 10% من السكان فإن منحنى وفيات الموجة الرابعة سيكون أقل بنسبة تتراوح بين 35% إلى 40%.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن بعض الدول لقحت أكثر من 20% أو 50% من سكانها، لذلك بدأت في تخفيف الإجراءات الاحترازية، لكن دول قارة أفريقيا لقحت أقل من 1% من سكانها وسط مخاوف عديدة من تحورات لكورونا وأبرزها دلتا، موضحا أن هذا التحور إن استمر في الانتشار فإنه قد يتغير إلى الدرجة التي تجعل اللقاحات غير ناجعة معه.

وأكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة، أن كل اللقاحات ناجعة ضد متغير دلتا، من حيث دخول المستشفيات والحالات الخطرة، موضحًا أن هناك تخوفا من تحور الهروب أي يهرب الفيروس من اللقاح ولا تكون اللقاحات ناجعة معه، وشدد على أهمية عدالة التوزيع منعا لحدوث تحور الهروب في نهاية العام الجاري او بداية 2022.

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