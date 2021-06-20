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تحرير 90 محضر لـ عدم ارتداء الكمامة وإشغال طريق بحملة مكبرة جنوب المنيا

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص برئاسة الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص حملة مكبرة لرفع الإشغالات لمنع التكدس والزحام بمدينة ابوقرقاص، أسفرت عن تحرير 30 محضر عدم ارتداء الكمامة وكذا رفع 30 حالة إشغال طريق و20 حالة إزالة إدارية و10 محضر نظافة بمركز أبوقرقاص.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

واكد رئيس المركز أن الحملة المفاجأة تمكنت من المرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافتيريات ووسائل النقل الجماعي والصيدليات لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.. مشددًا على المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد والتعقيم والتطهير.


موضحًا، إن هناك متابعة في المركز لتحديد حالات الاشتباه بفيروس كورونا، والتعامل معها بصورة سريعة مؤكدةً أن الأجهزة المعنية تعمل بشكل كبير على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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