الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، 23 إصابة وافدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة فى الصين 91 ألفا و687 حالة، تعافى منهم 86 ألفا و441 حالة.

وأشارت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة محلية العدوى.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، بأنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالمرض، لتظل حالات الوفيات عند 4 آلاف و636 حالة.