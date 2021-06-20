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طلاب الدبلومات الفنية بالمنيا يؤدون امتحان الفيزياء

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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يؤدي طلاب الدبلومات الفنية بجميع تخصصتهم (صناعي –زراعي –تجاري –فندقي) اليوم الأحد في محافظة المنيا، امتحان مادة الفيزياء، ويستمر لمدة ساعتين وينتهي الساعة الحادية عشر ظهرًا وسط إجراءات احترازية مشددة، داخل لجان السير والمراقبة والكنترولات لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب الممتحنين.

المناخ الملائم والأمن 

وفى هذا الإطار قال محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا انه تنفيذًا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير المناخ الملائم والأمن والسلامة والهدوء أمام الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين.

امتحانات شهادة الدبلومات الفنية
 
وأكد وكيل الوزارة أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بمدارس المنيا تسير بشكل منتظم فى يومها الأول ولا توجد أي معوقات ولم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أية شكاوى أو ما يفيد بتعكر أجوائها وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة نفذتها المديرية والإدارات التعليمية لضمان حسن سير الامتحانات.

51890 طالب وطالبة

وأوضح الرشيدي أن 51890 طالب وطالبة أدوا أمس امتحان مادتى اللغة العربية والدين موزعين على 197 لجنة بالإدارت التعليمية التسع.

ويجدر بالإشارة وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد المواد الامتحانية التي سيؤديها طلاب الدبلومات في امتحانات الدور يشارك فيها نحو 212 ألفا و951 موظفا ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان في الامتحانات.


عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس، مع مديري عموم التعليم الفني على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020-2021، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشددت الوزارة على مديري عموم التعليم الفني بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وأشارت إلى أنه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة الصحة والسكان بشأن تطعيم جميع المشاركين في الامتحانات العامة ضد مرض فيروس كورونا المستجد. ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب وطالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم وضع تعليمات خاصة لرؤساء لجان سير الامتحان خاصة بأعمال الامتحانات والممتحنين والطلاب، والتأكيد على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بالتنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلي الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلي إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.

وأشارت إلى أنه تم اختيار السادة المرشحين لوظيفتي (رئيس - مراقب أول) لجنة سير وعددهم (6082) عضو للدور الأول فقط، وقامت لجان الإدارة بإعداد التكليفات الخاصة بالسادة المشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (مراقبين - ملاحظين - إداريين) بإجمالي يصل إلي 180000 عضو. 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة، كما بلغت عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (39) مركز.

جدير بالذكر أن أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26 يونيو2021 وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين لتقدير الدرجات بجميع النوعيات حوالي 50000 عضو.

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