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ضبط ١٢٩٦٣ شخص لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية
الأحد 20/يونيو/2021 - 11:49 ص
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط عدد ١٢٩٦٣ شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط ٣٩٨ قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٢٤٧٦ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.
وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.
وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.
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