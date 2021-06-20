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تأجيل محاكمة 4 متهمين بتهمة وضع نار عمدًا في مبنى مسكون ووفاة طفل بالمقطم إلى 13 سبتمبر

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاحد تاجيل جلسة محاكمة 4 متهمين بتهمة وضع نار عمدا في مبنى مسكون في المقطم لجلسة 13 سبتمبر.

وتبين أن المتهمين بالقضية وهم كلا من "محمد.ع" عامل و"كامل.م' وشهرته رامي و" هاني.م" و" صلاح.ع "حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال ابراهيم عليوه وعادل ابراهيم الغويط واسامه محمد ابو صافي وامانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية بأن المتهمين بداءرة قسم المقطم محافظة القاهرة قام المتهم الأول بأن وضع النار عمدا في مبني سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشا عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة الي محكمة الجنايات أن المتهمين الباقيين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه عماد محمود بأن توجهوا لمكان تواجده وحرضوه علي ارتكاب تلك الجريمة واتفقوا معه علي ارتكابها مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن امدوه بعبوة تحتوي علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعه وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة، كما ثبت بتقرير الأدلة الجناءية لإدارة الحرائق أن الحريق نشب نتيجة اتصال مصدر حراري، سريع ذو لهب مكشوف باستخدام كمية من مادة الجازولين كونها من المواد المعجلة بالاشتعال.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر وان وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة 30% فأمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحاكمتهم امام محكمة الجنايات بالاتهامات السابقة.

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