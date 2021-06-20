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ضبط 312 طربة لمخدر الحشيش بحوزة ثلاثة عناصر إجرامية بالغربية

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الغربية نشاط تشكيل عصابى مكون من ( ثلاثة من العناصر الإجرامية ) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارة فى كمين أعد لهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وضبط بحوزتهم (312 طربة لمخدر الحشيش وزنت 31،200 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2،184٫000 - إثنان مليون ومائة وأربعة وثمانون ألف جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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