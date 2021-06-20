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ضبط عناصر تشكيل عصابي ارتكبوا 13 واقعة سرقة مساكن بالإسكندرية

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية").. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب تسلق الأسوار مُتخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى بإستخدام سيارة (مُستأجرة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بإرتكاب (13) واقعة مماثلة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما  (سيئ النية) أمكن ضبطهما (عاطلان "لهما معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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