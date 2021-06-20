محمد ثروت يحي حفًلا غنائياً على مسرح الأوبرا في هذا الموعد

وسيقام الحفل تحت إشراف وقيادة المايسترو يحيى الموجى، وسيقدم محمد ثروت مجموعه من الأغاني المميزة وذلك في ضوء الاجراءات الأحترازية.





الجدير بالذكر أن أخر أعمال المطرب محمد ثروت هي اغنية "يا مستعجل علي فراقي "، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم.