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محمد ثروت يحي حفًلا غنائياً على مسرح الأوبرا في هذا الموعد

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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يستعد المطرب محمد ثروت لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً، وذلك يوم 3 يوليو على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بمناسبة ذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ ورحيل الموسيقار محمد الموجي. 

وسيقام الحفل تحت إشراف وقيادة المايسترو يحيى الموجى، وسيقدم محمد ثروت مجموعه من الأغاني المميزة وذلك في ضوء الاجراءات الأحترازية.


الجدير بالذكر أن أخر أعمال المطرب محمد ثروت هي اغنية "يا مستعجل علي فراقي "، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم. 

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