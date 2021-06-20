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ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بالإسكندرية
الأحد 20/يونيو/2021 - 11:57 ص
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطل، سيدة "لهما معلومات جنائية").. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الأبواب" متخذان من دائرة قسم شرطة مينا البصل مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بإرتكابهما (12) واقعة بدوائر أقسام شرطة (الدخيلة - أول العامرية - مينا البصل - اللبان)، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما ( سيئى النية) تم ضبطهما (عاطلان "لهما معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بإرتكابهما (12) واقعة بدوائر أقسام شرطة (الدخيلة - أول العامرية - مينا البصل - اللبان)، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما ( سيئى النية) تم ضبطهما (عاطلان "لهما معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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