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رابطة السيارات: الشحنة الكهربائية تستغرق 50 دقيقة (فيديو)
الأحد 20/يونيو/2021 - 12:00 م
هدى عبدالرازق
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قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، إن السيارة الكهربائية سيارة متكاملة ومزودة بشاشة، وكاميرا، والزجاج الكهربائي، معلقا: "المشتري يمكنه عمل طلب خاص من المصنع بكل الإمكانيات التي يريدها في سيارته".
وأشار "زيتون"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن هناك دولا طرحت تسهيلات ومميزات على السيارة الكهربائية بهدف ترويجها، ومن هذه المميزات تخصيص طرق ومسارات خاصة للسيارات الكهربائية، ودول منحت صيانة مجانية للسيارة لمدة طويلة.
وأوضح عضو مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، أن السيارة مزودة بشاحن حال انتهاء شحنها بشكل مفاجىء يمكن استخدامه، ويستغرق نحو 4 ساعات لشحنها مرة أخرى، وعند شحن السيارة في محطة شحن فأن مدة الشحن تصل إلى 50 دقيقة.
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